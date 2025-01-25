نفط كركوك على أعتاب طفرة كبيرة مع BP البريطانية

2025-01-25 17:01:48 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفالمعاون الإداري والمالي لمحافظ كركوك جعفر عباس كريم، يوم السبت، عن تفاصيل جديدةبشأن عقد وزارة النفط العراقية مع شركة BP البريطانية، فيما أكد أن التعاونسيساهم في تطوير شركة نفط الشمال ورفع انتاجها النفطي.

وقال كريم، فيحديث لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق مع شركة BP خطوة مهمة لتطوير الاقتصاد العراقي،خصوصاً الاقتصاد في كركوك"، مبيناً أن "هذا الأمر سوف ينعكس على تطويرواقع شركة نفط الشمال من خلال زيادة انتاجها النفطي، فضلاً عن استغلال الغازالمصاحب الناجم عن استخراج النفط".

وأضاف كريم، أن"استغلال الغاز المصاحب سيكون من خلال تشغيل وتنفيذ محطات كهربائية جديدة فيكركوك ضمن العقد"، مشيراً إلى أن "محافظة كركوك بحاجة ماسة لتنشيطواقعها الاقتصادي وخاصة ملف النفط والغاز، مما ينعكس على تحسين الخدمات والقطاعاتأبرزها الكهرباء".

وأشار كريم، إلىأن "الجهات الحكومية في المحافظة بانتظار بدء الشركة والشروع بتنفيذ العقدخلال الفترة المقبلة".

وكان رئيس مجلسالوزراء محمد شياع السوداني، قد رعى في (الأول من آب/ أغسطس 2024)، مراسم توقيعمذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة (BP) لتطوير حقول كركوك.

ووقع عن الجانبالعراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع عنشركة "بي بي" الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

وتتضمن المذكرةإعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، هي: حقل كركوك بقبتيه (باباوأفانا)، حقل باي حسن، حقل جمبور، وحقل خباز، مع إمكانية الاتفاق على حقول أخرى.

كما تهدفالحكومة بحسب هذه المذكرة إلى الاستثمار الأمثل في مجال الطاقة لزيادة وتعزيزإنتاج النفط والغاز، بما في ذلك الطاقة الشمسية.

شهر على بدءالعمل

وفي السياق قالالخبير النفطي علي خليل، لوكالة شفق نيوز، إن " الاتفاق بين شركة نفط الشمالوشركة (بي بي)، البريطانية ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر تقريباً لغرض البدء بتطويرالحقول النفطية في كركوك"، مبيناً أن "شركة (بي بي)، قدمت خطتهاالأولية، والتي تشمل إجراء مسوحات وتهيئة الآبار النفطية التي جرى انخفاض فيإنتاجها العام والعمل على رفع مستوى الانتاج فيها".

وأشار خليل، إلىأن "الانتاج الحالي للحقول النفطية في شركة نفط الشمال تترواح بين 300 ألفإلى 340 ألف برميل حيث كانت شركة نفط الشمال قبل نحو 15 عاماً تنتج 750 ألف برميلوكانت تصدر بحدود 500 ألف برميل في اليوم الواحد"، مؤكداً أن "شركة (بيبي)، سوف تساهم برفع الانتاج وفق معطيات دقيق".

وفي يوم(الاربعاء 27 تشرين الثاني/أيلول 2024)، كشف محافظ كركوك ريبوار طه، أن شركة BP البريطانيةستباشر في اعمال في تطوير شركة نفط الشمال وحقولها مطلع العام المقبل، مشيراً إلىأن هذا الأمر سوف يساهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية في المحافظة.

وقال طه فيتصريح للوكالة حينها، إن "تواجد شركة BP البريطانية المختصة بالنفط والغاز، فيكركوك مهم جدا وسيستثمرون في قطاع الغاز وهو امر مهم، وسيكون له مردود مالي وفرصعمل للشباب حيث إن 96% من العاملين في حقل الرميلة في البصرة ضمن عمل الشركةالبريطانية هم عراقيون".

يذكر أن مصدراًمسؤولاً في شركة نفط الشمال، قد أبلغ في وقت سابق وكالة شفق نيوز، (الأربعاء 27تشرين الثاني/ أيلول 2024)، بأن وفداً من شركة"BP" البريطانيةوصل إلى محافظة كركوك لعقد اجتماعات مكثفة مع إدارة الشركة بهدف التوصل إلى صيغةنهائية للمباشرة في أعمال تطوير الحقول النفطية في المنطقة.