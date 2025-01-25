الاتحاد الوطني: نعمل على إعداد خطة مشتركة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية

2025-01-25 17:09:03 - المصدر: المسرى

اكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيره، إن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يعملان على إعداد خطة مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الإقليم. وقال بيره لوسائل إعلامية، أن الاجتماعات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي مستمرة، حيث تجري مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين، وكذلك تحديد المسؤوليات وتعريف آليات العمل المشترك. وأكد بيره [...]