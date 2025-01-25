2025-01-25 17:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افتتح رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم السبت، (25 كانون الثاني 2025)، يرافقه عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، مقر تحالف العزم في مدينة الفلوجة.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات القيادية ومسؤولي تنظيمات التحالف بمدينة الفلوجة.

وذكر بيان لتحالف العزم تلقته "بغداد اليوم"، انه "وخلال حفل الافتتاح، أعرب السامرائي عن اعتزازه بأبناء الفلوجة، مشيراً إلى أن هذا المقر سيكون محطة لتوحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم لأبناء المدينة، بهدف تحقيق تطلعاتهم".

كما أكد السامرائي على أن "تحالف العزم ملتزم بدعم المناطق المحررة، والعمل على تنفيذ البرامج التي تخدم المواطنين،" مشدداً على "أهمية التواصل المباشر مع أبناء المدينة لإيجاد حلول عملية للمشكلات الخدمية من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المختصة".







