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مع الاغلاق.. أسعار الصرف تلامس الـ151 الفا لكل مئة دولار

مع الاغلاق.. أسعار الصرف تلامس الـ151 الفا لكل مئة دولار
مع الاغلاق.. أسعار الصرف تلامس الـ151 الفا لكل مئة دولار
2025-01-25 17:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم السبت، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع. وسجلت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ارتفاعا، لتسجل 150.850 دينارا عراقيا لكل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150.700 دينار لكل 100 دولار. واستقرت الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث …

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مع الاغلاق.. أسعار الصرف تلامس الـ151 الفا لكل مئة دولار

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