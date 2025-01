2025-01-25 17:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار/ عراق اوبزيرفر توفي عضو مجلس النواب، عن محافظة الأنبار والقيادي في حزب تقدم، مصطفى عرسان الجميلي، اليوم السبت، بعد معاناة مع المرض. وأكدت مصادر محلية أن النائب الجميلي كان يعاني من تدهور صحي خلال الفترة الأخيرة قبل أن يوافيه الأجل. يُذكر أن مصطفى عرسان الجميلي كان من الشخصيات البارزة في حزب تقدم وعضواً مؤثراً …

