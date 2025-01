2025-01-25 17:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: في ظل التحديات التنظيمية المتعلقة بالانبعاثات والمنافسة الشرسة من الصين، كشفت شركة جارتنر للأبحاث عن توقعاتها لقطاع السيارات في عام 2025، حيث يُتوقع أن تشهد شحنات المركبات الكهربائية نموًا ملحوظًا بنسبة 17%. كما تتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية أكثر من نصف الطرازات الجديدة بحلول عام 2030. التحول نحو الكهرباء...

The post توقعات جارتنر: السيارات الكهربائية تسجل نموًا بنسبة 17% في 2025 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.