كركوك تعلن قرب افتتاح جسر على الطريق الرابط بين بغداد وإقليم كردستان

2025-01-25 18:35:01 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاوي

أعلنت دائرة طرق وجسور كركوك، اليوم السبت، قرب إكمال الأعمال في جسر قوري الشاي وافتتاحه قريباً، مشيرة إلى أنه يقع على الطريق الرابط بين بغداد وإقليم كردستان.

وقال مدير المتابعة في دائرة طرق وجسور كركوك علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جسر قوري الشاي يعد من الممرات الحيوية التي تساهم في دعم الحركة التجارية والسياحية، حيث يربط بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان".

وأضاف عباس، أن "الأعمال المنفذة شملت إكساء سطح الجسر والمقتربات بالأسفلت"، مشيرًا إلى، أن "العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ أعمال مفاصل التمدد المطاطية وتركيب المحجرات الحديدية المغلونة، تمهيدًا لافتتاح الجسر في الأيام القليلة المقبلة".