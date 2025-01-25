وزير الخارجية التركي يزور بغداد يوم غد الأحد

2025-01-25 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم السبت، (25 كانون الثاني 2025)، ان وزير الخارجية التركي سيزور العاصمة بغداد غداً الأحد.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، اليوم بأن الوزير فيدان سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين ومسؤولين عراقيين أخرين.

وستتناول اللقاءات بحسب المصادر، أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق، والتطورات الإقليمية الراهنة، بحسب المصادر ذاتها.



