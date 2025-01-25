فوز للقاسم وديالى في ختام الجولة 12 لدوري محترفي اليد

2025-01-25 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت يوم السبت، مباريات الجولة 12 منالمرحلة الأولى، بإقامة مباراتين في البصرة وذي قار ضمن منافسات دوري المحترفينلكرة اليد.

وتمكن فريق القاسم من تحقيق الفوز على مضيفه بلدية البصرةبنتيجة (27 – 23) هدفاً، في مباراة أقيمت على قاعة نفط البصرة المغلقة للألعابالرياضية .

وفي المباراة الثانية، حقق فريق ديالى فوزاً مستحقاً علىمضيفه الناصرية بنتيجة (32 - 20) هدفاً، في مباراة أقيمت على قاعة (الشهيد حيدربرهان) المغلقة في محافظة ذي قار .

فيما بقى فريق المسيب بالانتظار في الجولة 12، إلى الجولةالمقبلة من المنافسات .

وكان فريق الجيش حقق يوم امس فوزاً مثيراً على مضيفه على نفطالبصرة بفارق نقطة واحدة وبنتيجة (26 - 25) هدفاً.