فوز للقاسم وديالى في ختام الجولة 12 لدوري محترفي اليد
2025-01-25 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ اختتمت يوم السبت، مباريات الجولة 12 منالمرحلة الأولى، بإقامة مباراتين في البصرة وذي قار ضمن منافسات دوري المحترفينلكرة اليد.
وتمكن فريق القاسم من تحقيق الفوز على مضيفه بلدية البصرةبنتيجة (27 – 23) هدفاً، في مباراة أقيمت على قاعة نفط البصرة المغلقة للألعابالرياضية .
وفي المباراة الثانية، حقق فريق ديالى فوزاً مستحقاً علىمضيفه الناصرية بنتيجة (32 - 20) هدفاً، في مباراة أقيمت على قاعة (الشهيد حيدربرهان) المغلقة في محافظة ذي قار .
فيما بقى فريق المسيب بالانتظار في الجولة 12، إلى الجولةالمقبلة من المنافسات .
وكان فريق الجيش حقق يوم امس فوزاً مثيراً على مضيفه على نفطالبصرة بفارق نقطة واحدة وبنتيجة (26 - 25) هدفاً.