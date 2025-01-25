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فوز للقاسم وديالى في ختام الجولة 12 لدوري محترفي اليد

فوز للقاسم وديالى في ختام الجولة 12 لدوري محترفي اليد
فوز للقاسم وديالى في ختام الجولة 12 لدوري محترفي اليد
2025-01-25 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت يوم السبت، مباريات الجولة 12 منالمرحلة الأولى، بإقامة مباراتين في البصرة وذي قار ضمن منافسات دوري المحترفينلكرة اليد.

وتمكن فريق القاسم من تحقيق الفوز على مضيفه بلدية البصرةبنتيجة (27 – 23) هدفاً، في مباراة أقيمت على قاعة نفط البصرة المغلقة للألعابالرياضية .

وفي المباراة الثانية، حقق فريق ديالى فوزاً مستحقاً علىمضيفه الناصرية بنتيجة (32 - 20) هدفاً، في مباراة أقيمت على قاعة (الشهيد حيدربرهان) المغلقة في محافظة ذي قار .

فيما بقى فريق المسيب بالانتظار في الجولة 12، إلى الجولةالمقبلة من المنافسات .

وكان فريق الجيش حقق يوم امس فوزاً مثيراً على مضيفه على نفطالبصرة بفارق نقطة واحدة وبنتيجة (26 - 25) هدفاً.

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