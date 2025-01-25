دوري نجوم العراق.. الغزلان تضرب الصقور برباعية نظيفة

2025-01-25 19:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق النجف، يوم السبت، فوزا تاريخياً علىضيفه القوة الجوية بنتيجة 4-0 في ختام منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرةالقدم.

‏المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الدوليفي الساعة الخامسة مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم فريق النجف بثلاثة أهداف دونمقابل للقوة الجوية، سجل الأول عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة الثامنة، وأضافالمحترف دومنيك ميندي هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 20، بينماجاء الثالث عن طريق المحترف التونسي البشير بن محمد في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الرابع من ركلةجزاء نفذها بنجاح محمد قاسم في الدقيقة 81، وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة24 بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 28 بالمركز السادس.