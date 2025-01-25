النجف يقسو على الجوية برباعية في دوري نجوم العراق
2025-01-25 19:55:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تغلب نادي النجف، اليوم السبت، على ضيفه القوة الجوية بأربعة أهداف نظيفة في ختام الجولة الـ16 من دوري نجوم العراق 2024-2025.
وسجل للنجف محمد قاسم (د8 و81 ) ودومينيك مندي (د 20) وبشير الغوراني (د 36 ).
وبهذه النتيجة، رفع النجف رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثامن فيما تجمد رصيد الجوية عند النقطة 28 في المركز السادس.
تغلب نادي النجف، اليوم السبت، على ضيفه القوة الجوية بأربعة أهداف نظيفة في ختام الجولة الـ16 من دوري نجوم العراق 2024-2025.
وسجل للنجف محمد قاسم (د8 و81 ) ودومينيك مندي (د 20) وبشير الغوراني (د 36 ).
وبهذه النتيجة، رفع النجف رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثامن فيما تجمد رصيد الجوية عند النقطة 28 في المركز السادس.