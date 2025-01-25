النجف يقسو على الجوية برباعية في دوري نجوم العراق

2025-01-25 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب نادي النجف، اليوم السبت، على ضيفه القوة الجوية بأربعة أهداف نظيفة في ختام الجولة الـ16 من دوري نجوم العراق 2024-2025.وسجل للنجف محمد قاسم (د8 و81 ) ودومينيك مندي (د 20) وبشير الغوراني (د 36 ).وبهذه النتيجة، رفع النجف رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثامن فيما تجمد رصيد الجوية عند النقطة 28 في المركز السادس.