أجواء غائمة وأمطار في العراق صباح يوم غد الأحد

2025-01-25 19:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشير تطورات حالة الطقس، اليوم السبت، (25 كانون الثاني 2025)، الى اندفاع كتل من السحب الممطرة نحو أجواء البلاد.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "صورة السحب متحركة ترصدها الاقمار الأصطناعية مساء السبت، تشير الى اندفاع كتل من السحب نحو أجواء البلاد من جهة الغرب وستصبح الأجواء غائمة الى غائمة جزئيا صباح الأحد".

ولفت الى، ان "الحالة ضعيفة نسبيا وفرص الامطار ستكون في مناطق محدودة من الانبار ونينوى والسماوة والبصرة وذي قار وشمال شرق البلاد".