بغداد.. الإعدام بحق والد الطفلة "ميار" وزوجته الثانية

2025-01-25 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي حكماً بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق والدالطفلة المغدورة "ميار مروان علي" مع زوجته الثانية عن جريمة القتل العمدباستخدام طرق وحشية، في حي الحسين ببغداد.

جاء ذلك في وثيقة للقرار صادرة عن محكمة جنايات الكرخ واطلعت عليها وكالةشفق نيوز، مبينة أن القرار صدر بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/ا الاصولية حكماوجاهيا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي.

يذكر أن قصة ميار ذات الـ9 أعوام، ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بعدقيام والدها بتعذيبها وربطها في سطح المنزل تحت أشعة الشمس اللاهبة حتى الموت في19 تموز 2024، وذلك بسبب خلافات بينه وبين والدتها المنفصلة عنه في وقت سابق.