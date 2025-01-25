عبر منصة أور.. العمل توضح آلية التقديم على التفرغ الوظيفي

2025-01-25 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، شمول أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة بالتعيينات الأخيرة لوزارة التربية، فيما أوضحت آلية التقديم على التفرغ الوظيفي على منصة أور.وقال المدير العام لدائرة التأهيل في هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة عمار موسى البدري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وفقا للقانون فإن تعيين المشمولين من ذوي الإعاقة يكون بنسبة 5 بالمئة"، مبينا، أن "العديد من ذوي الإعاقة تم شمولهم بالتعيينات الأخيرة لوزارة التربية، ولكن طلب منهم تأييد ذوي الإعاقة، حيث تم مراجعة الهيئة وتزويدهم بكتاب".وحول ملف التفرغ الوظيفي أكد البدري، أن "التقديم على التفرغ الوظيفي يكون عبر منصة أور"، مشيرا إلى، أن "الموظف الذي لديه معاق عن طريق الوزارة يقدم من خلال المنصة".وبين، أن "طلب التقديم يتضمن درجة الموظف وعنوانه ورغبته في الشمول بامتيازات القانون، حيث يسحب الطلب ويحال القسم المعني وتستكمل إجراءاته"، موضحا، أنه "في اليوم ذاته يصل كتاب من الوزارة المعنية إلى هيئتنا حصرا، حيث يسحب الكتاب ويحال المعاق إلى لجنة طبية ويحدد موعد فحصه الذي يكون في مقر دائرة التأهيل بالوزارة حصرا".ولفت إلى، أن "منح التفرغ الوظيفي مشترط بأن تكون نسبة الإعاقة لدى المعاق 75% فما فوق".