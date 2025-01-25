2025-01-25 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عددًا من التوجيهات لمشاريع محافظة ميسان وأكد أهمية بذل الجهود القصوى لتنفيذ ما هو مخطط ضمن البرنامج الحكومي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، ورئيس مجلس المحافظة مصطفى دعير المحمداوي، وأعضاء مجلس المحافظة، بحضور عدد من المستشارين".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الخدمية والأمنية والاقتصادية في المحافظة، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف الأقضية والنواحي".ووجه السوداني- بحسب البيان- بـ "إنجاز المشاريع في التوقيتات المحددة، وعلى وجه الخصوص مشاريع الماء والمجاري في مركز المحافظة والوحدات الإدارية التابعة له، فضلاً عن الشروع في تنفيذ خمسة جسور رئيسة على نهر دجلة وطرق رئيسة وفرعية بين الأقضية والنواحي، وإنشاء بناية لكلية الطب التابعة لجامعة ميسان، و تقديم تصميم للمدينة الجامعية الجديدة".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد بحث سبل تعزيز الاستقرار الأمني في المحافظة، لما له من أهمية في الارتقاء بالواقع الاقتصادي عن طريق دعم الاستثمار والتنمية وتهيئة البيئة الملائمة لتوسعة نشاط القطاع الخاص، وخلق فرص العمل الجديدة، وجذب المستثمرين لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة، أبرزها مصفى ميسان بطاقة 150 ألف برميل يوميا ومصنع بتروكيماويات وإنشاء مطار العمارة الدولي".وأكد رئيس مجلس الوزراء، "أهمية بذل الجهود القصوى لتنفيذ ما هو مخطط ضمن البرنامج الحكومي، وضرورة تكامل العمل بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة لضمان نجاح المهام الإدارية والنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي وتحقيق المنفعة للمواطنين".