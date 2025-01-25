رئيس الوزراء يجدد دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان

2025-01-25 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعجدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً هاتفياً بالطبيب العراقي محمد طاهر كامل أبو رغيف، الذي تطوّع للعمل في مستشفيات غزة خلال العدوان، وساعد في إنقاذ عدد كبير من الجرحى، بينهم أطفال".وأضاف، أنه "في مستهل الاتصال، وصف السوداني الطبيب أبو رغيف بأنه سفير الإنسانية، وأنّ ما قدمه من عمل جليل لأبناء غزّة، يمثل موقفًا مشرفًا يعتز به العراقيون، والأحرار حول العالم، بما عاشه في غزّة مع أهلها وضحايا العدوان وفي أحلك الظروف".وبيّن السوداني- بحسب البيان- أن "أداء الطبيب محمد طاهر أبو رغيف خير مُعبر عن موقف الشعب العراقي، فضلاً عن ترسيخ الهدف النبيل لمهنة الطب الإنسانية".ودعا رئيس مجلس الوزراء الطبيب أبو رغيف إلى، "زيارة العاصمة بغداد للاحتفاء بجهوده وموقفه الإنساني المبدئي"، مجدداً دعوة العراق إلى، "إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان، وأنه سيكون سباقاً في الإسهام في نجاح هذه الجهود".من جانبه، عبر أبو رغيف- حسب البيان- عن "شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء"، مؤكدًا، أن "غزة وما تعرض له أبناؤها من عدوان سافر، دفعه لأن يتواجد معهم ويمارس واجبه الإنساني في معالجة الجرحى".وبين، أن "الفرصة التي توفرت له للتطوع والعمل في مستشفيات غزة، مثّل بها أبناء العراق، الذين لو سنحت لهم الفرصة لتطوعوا بتقديم خدماتهم لأهالي غزة، الذين كانوا يعيشون أصعب الظروف وأخطرها".