إدارة القوة الجوية تقرر استقطاع 25% من عقود لاعبي فريقها الأول

2025-01-25 21:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - عبد الرحمن حميدقررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، اليوم السبت، استقطاع 25% من عقود لاعبي الفريق الأول؛ بسبب تراجع النتائج.وذكر بيان للنادي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية قررت استقطاع 25% من عقود لاعبي الفريق الأول؛ وذلك بسبب تدني مستوى الأداء والنتائج، خلال المباريات الخمس الأخيرة في دوري نجوم العراق".وأكدت الإدارة، أن "هذا القرار جاء بهدف تحفيز اللاعبين لتقديم أداء أفضل في الجولات المقبلة وتحسين موقع الفريق في الدوري".وأشارت إلى، أن "هذا القرار يأتي أيضا بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام نادي النجف بنتيجة 4-0، والتي أدت إلى تجمد رصيد القوة الجوية عند 28 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب".