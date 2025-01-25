البرلمان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة النائب مصطفى الجميلي

2025-01-25 21:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، الحداد ثلاثة أيام داخل مبنى البرلمان لرحيل النائب مصطفى احمد الجميلي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان المشهداني "نعى رحيل النائب مصطفى احمد الجميلي" مؤكدا، ان "الراحل ترك اثراً لاينسى في مجلس النواب".

واعلن رئيس مجلس النواب خلال البيان "الحداد ثلاثة ايام داخل مبنى مجلس النواب ابتداء من يوم غدا الاحد وإقامة مجلس عزاء يوم الاثنين المقبل" .

وأفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، بوفاة النائب عن محافظة الأنبار مصطفى العرسان الجميلي اليوم، بعد معاناة مع المرض.







