بالصور: تصادم شاحنتين غرب الناصرية يتسبب في وفاة شخصين

2025-01-25 21:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:لقي شخصان مصرعهما اليوم السبت في حادث سير وقع بين شاحنتين كبيرتين غرب مدينة الناصرية. وأفاد مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية، أن الحادث وقع على الطريق الرابط بين مركز المدينة ومطار الناصرية، نتيجة السرعة المفرطة لأحد السائقين وضيق الطريق ، لافتا أن الحادث أسفر عن...

