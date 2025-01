2025-01-25 21:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال مصدر مطلع لشبكة أخبار الناصرية، أن نتائج انتخابات نقابة مهندسي محافظة ذي قار من المتوقع أن تُعلن في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، وذلك بعد إتمام عملية الاقتراع والفرز. وأشار المصدر إلى أن عملية العد والفرز اليدوي للبطاقات الانتخابية تجري بدقة عالية من قبل اللجنة...

