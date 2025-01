سرقة فاشلة تنتهي بإصابة شرطي واعتقال الجناة في الناصرية

2025-01-25 21:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تعرض أحد منتسبي الشرطة في محافظة ذي قار، اليوم، لإصابات خطيرة جراء هجوم مسلح استهدفه في مركز مدينة الناصرية. وذكر مصدر أمني لشبكة أخبار الناصرية، أن الشرطي كان يؤدي مهمة تجوال في إحدى المناطق حين تعرض لإطلاق نار من مجموعة مسلحة كانت تهدف إلى تنفيذ عملية سرقة،...

