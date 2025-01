2025-01-25 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مدينة الكاظمية المقدسة؛ لمتابعة سير تنفيذ الخطتين الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع). وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار مدينة الكاظمية وتابع ميدانياً سير تنفيذ الخطة …

