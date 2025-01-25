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البرلمان يعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة النائب مصطفى العرسان الجميلي

البرلمان يعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة النائب مصطفى العرسان الجميلي
البرلمان يعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة النائب مصطفى العرسان الجميلي
2025-01-25 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت، الحداد لمدة 3 ايام بوفاة النائب مصطفى العرسان الجميلي. وقال المشهداني في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: “بقلوب مليئة بالحزن والأسى خاشعة راضية بقضاء الله وقدرة ننعى رحيل النائب مصطفى العرسان الجميلي والذي ترك في مجلس النواب أثرًا لا ينسى ، و نسأل الله أن …

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البرلمان يعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة النائب مصطفى العرسان الجميلي

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