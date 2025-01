2025-01-25 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت، الحداد لمدة 3 ايام بوفاة النائب مصطفى العرسان الجميلي. وقال المشهداني في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: “بقلوب مليئة بالحزن والأسى خاشعة راضية بقضاء الله وقدرة ننعى رحيل النائب مصطفى العرسان الجميلي والذي ترك في مجلس النواب أثرًا لا ينسى ، و نسأل الله أن …

The post البرلمان يعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة النائب مصطفى العرسان الجميلي first appeared on Observer Iraq.