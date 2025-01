2025-01-25 21:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم السبت، عن خصم 25% من عقود لاعبي فريقها بسبب تدني النتائج. وذكرت الإدارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، قررت استقطاع 25% من عقود لاعبي الفريق الأول، بسبب تدني النتائج خلال المباريات الخمس الأخيرة من دوري نجوم العراق”. وتلقى …

The post إدارة الجوية تقرر خصم 25‎%‎ من عقود لاعبي الفريق.. ما السبب؟ first appeared on Observer Iraq.