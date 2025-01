2025-01-25 21:30:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد صلال البدري اليوم السبت، عن شكل التحالفات خلال الانتخابات المقبلة. وقال البدري في حديث لـ(المدى)، إن "هناك حراكاً لتعديل قانون الانتخابات، إذ أن هناك ملاحظات عدة بشأن القانون الحالي". وأضاف: "لغاية الآن لا يوجد إجماع سياسي بشأن شكل قانون الانتخابات للمرحلة المقبلة لانتخابات مجالس المحافظات". وكشف […]

