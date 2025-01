كركوك على صفيح ساخن بعد قانون "إعادة العقارات" وتحذيرات من "أيام سود".. ما القصة؟

2025-01-25 21:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى بعد تمرير قانون إعادة العقارات لأصحابها، ضمن قوانين "جدلية" صوت عليها البرلمان مؤخرا، بدأت بوادر أزمة تلوح في محافظة كركوك، بعد حديث ممثلي المكون العربي عن "أيام سوداء" تنتظر المحافظة، وعن تهديد لـ"السلم الأهلي"، لكن الأحزاب الكردية بالمقابل اعتبرته "عودة حق"، واستبعدت تأثيره على أمن المحافظة وسلمها. ويقول منسق هيئة الرأي العربية في […]

