2025-01-25 21:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى صادق مجلس الشيوخ الأميركي، بغالبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم معارضة المعسكر الديمقراطي وثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس. وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن هيغسيث، معروف برفضه مشاركة النساء في خطوط المواجهة، وينتقد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفور ترشيحه، قال إنه "يريد إصلاح وزارة الدفاع (البنتاغون) […]

The post كان ضابطاً في العراق.. الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هيغسيث وزيرا للدفاع appeared first on جريدة المدى.