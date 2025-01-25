نحو 150 عائلة من عناصر داعش تدخل العراق قادمة من "الهول"

2025-01-25 21:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادرت 148 عائلة عراقية من عائلات عناصر تنظيم داعش مكونة من578 عراقيا، يوم السبت، مخيم "الهول" جنوبي الحسكة في سوريا، بالتنسيق بينالحكومة العراقية، بحسب ما أفادت به "نورث برس".

وتعد هذه الدفعة الـ 20 منذ بدء التنسيق بين الحكومة العراقية والإدارةالذاتية لإخراج اللاجئين العراقيين في المخيم، والثانية من نوعها منذ مطلع العام الجاري2025.

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى، أفاد في 9 كانون الثاني/يناير الجاري،بوصول 191 عائلة من عائلات عناصر تنظيم داعش إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوبيمدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "العراق تسلم 191 عائلة من عائلاتداعش ما يعادل 710 أفراد"، مبيناً أن "هذه العائلات تتألف من سكان محافظاتنينوى، صلاح الدين، والأنبار، وتعد هذه الدفعة جزءًا من الوجبة الثامنة عشرة من عملياتإعادة تأهيل العائلات".

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية بين الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية(قسد)، تهدف إلى إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى العراق، حيث يتمنقلهم عبر منفذ ربيعة الحدودي، ثم يخضعون لتدقيق أمني في مخيم الجدعة قبل السماح لهمبالعودة إلى مناطقهم الأصلية.

يُذكر أن العراق قد استعاد في وقت سابق دفعات متعددة من العائلات العراقيةمن مخيم الهول، حيث تم نقل 706 أشخاص من 181 عائلة في تشرين الأول/أكتوبر 2024، و185عائلة في نيسان/أبريل 2024، و173 عائلة في حزيران/يونيو 2024، وذلك في إطار جهود الحكومةالعراقية لإغلاق مخيم الهول والحد من التهديدات الأمنية عبر الحدود مع سوريا.