أمانة بغداد: خطة الزيارة الرجبية تميزت بالجهد الخدمي الجماعي والتطوعي

2025-01-25 21:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت أمانة بغداد، اليوم السبت، أن الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الرجبية شملت ستة محاور رئيسية، وتميزت بالجهد الخدمي الجماعي والتطوعي.وقال المدير العام لإدارة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد وضعت خطة متكاملة لدعم زيارة الكاظمية المقدسة، بالتنسيق مع جميع البلديات في العاصمة"، لافتا إلى، أن "الأمانة عقدت اجتماعا موسعا بمشاركة 22 مديرًا عامًا، من بينهم 17 مدير بلدية وخمسة مديرين متخصصين في الأمن، والعلاقات والإعلام، والماء، ودائرة المجاري، والإنتاجية، وتم تقسيم المهام بين البلديات لدعم بلدية الكاظمية، التي تمثل المحور المركزي للزيارة".وأضاف، أن "جميع بلديات بغداد ساهمت في دعم الكاظمية المقدسة، حيث تولت كل بلدية محورًا محددًا أو منطقة ضمن نطاق الزيارة، مثل شارع الشريف الرضي، شارع الجوادين، وساحة عبد المحسن"، مبينا، أن "المهام شملت تعزيز النظافة عبر توفير حاويات بلاستيكية متنوعة وزيادة فرق جمع النفايات والكابسات".وأشار إلى، أن "فرق العلاقات والإعلام جهزت خيامًا في ست مناطق رئيسية بالكاظمية، حيث عملت على توعية المواطنين والزوار حول أهمية النظافة، كما شهدت الزيارة هذا العام دورًا مميزًا للتطوع، إذ تم الاعتماد على أكثر من 1200 عامل إضافي و160 آلية لخدمة الزوار والمواكب".وتابع، أنه "تمت متابعة الخدمات على مدار الساعة؛ لضمان نظافة المناطق وتوفير المياه بشكل مستمر دون انقطاع، كما جُهزت فرق احتياطية من العمال ستباشر العمل بعد انتهاء الزيارة للتعامل مع النفايات المتراكمة".وأشار الربيعي إلى، أن "فتح مدينة الكاظمية من ستة محاور، بدلاً من محور واحد كما كان سابقًا، ساهم في تخفيف التحديات الأمنية وتنظيم دخول الزوار بشكل سلس".وأضاف، أن "أجواء الزيارة مطمئنة، مع حضور كبير للزوار من داخل وخارج العراق، مما يعكس نجاح الجهود الأمنية والخدمية"، مشيرا إلى، أن "الخطة ركزت على تعزيز الشراكة المجتمعية في التطوع، إذ تجاوز عدد الخيام التطوعية في العتبة الكاظمية 200 خيمة، إلى جانب مشاركة آلاف المتطوعين الذين أسهموا بشكل فعّال في إنجاح الزيارة".وبين، أن "أمانة بغداد ستباشر، اليوم السبت، بتنفيذ خطة تنظيف شاملة بمشاركة العمال والآليات الاحتياطية تستمر حتى نهاية الزيارة"، مؤكدا، أن "الجهود الجماعية والتنسيق العالي جعل زيارة هذا العام تجربة ناجحة بكل المقاييس".