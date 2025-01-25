مسؤولون وسياسيون يعزون بذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم (ع)

2025-01-25 21:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واعقدم عدد من المسؤولين والسياسيين، اليوم السبت، التعازي للشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).وعزى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام)، داعيًا إلى استلهام العبر و الدروس من مسيرته المباركة التي جسدت أعظم قيم الإيمان عبر التحلي بالصبر في مواجهة الشدائد والتحديات، والثبات في طريق الحق لتحرير الأمة من الظلم والجور.وقال المندلاوي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "نستذكر بقلوب مليئة بالحزن ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، الذي ضرب أروع أمثلة الصبر على الظلم، فكان مدرسة للإنسانية في العطاء والتضحية"، مبينًا، أن "حياته "سلام الله عليه" أضاءت طريق الحق والعدل في زمن الانحرافات السياسية والاجتماعية، حيث علم الأمة كيفية مواجهة الطغيان بالصبر والحكمة".وقدم المندلاوي الشكر للهيئات والمواكب التي قدّمت خدماتها طيلة الأيام الماضية للزوار القادمين لتأدية واجب العزاء للإمام الكاظم (عليه السلام)، مُثمنًا جهود مختلف صنوف وتشكيلات القوات الأمنية في تأمين سير الزائرين، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل أعمال الجميع، وأن ينعم على العراق بالأمن والاستقرار.من جهته، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، التعازي بذكرى الشهادة المقدسة للإمام موسى الكاظم (ع).وقال العبودي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعزي أمتنا الإسلامية وشعبنا العراقي بذكرى شهادة سابع الأئمة المعصومين الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام الذي جسدت سيرته المقدسة وحياته الطاهرة سلوكا قرآنيا راسخا ومواقف وأخلاقًا تستمد مضمونها من آبائه الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.وأضاف، "بهذه المناسبة ندعو الله عز وجل بأن يمن على العراق وشعبه بالخير والفلاح وأن يكلل أعمالهم بالقبول والتوفيق.. إنه سميع مجيب".