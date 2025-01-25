اختتام الجولة 16 للدوري العراقي بنتائج مثيرة أبرزها انتصار النجف على الجوية

2025-01-25 21:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حقق النجف فوزا كاسحا (4-0) على ضيفه القوة الجوية، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، (25 كانون الثاني 2025)، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري نجوم العراق.

وتقدم النجف بهدف مبكر، بعد مرور 8 دقائق، سجله محمد قاسم، ثم أضاف زميله مندي الهدف الثاني، بالدقيقة 20، قبل أن يعزز بشير الغوراني النتيجة بهدف ثالث، في الدقيقة 36.

وعاد محمد قاسم في الدقيقة 81، لتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء.

ورفع الفوز رصيد النجف إلى النقطة 24، في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن النفط، صاحب المركز التاسع، والقاسم صاحب المركز العاشر.

وتوقف رصيد القوة الجوية في المقابل عند النقطة 28، في المركز السادس، بفارق الأهداف عن دهوك صاحب المركز الخامس.

فيما فاز الحدود (2-1) على ضيفه الكهرباء اليوم، على ملعب الساحر أحمد راضي، في ذات الجولة السادسة عشر.

تقدم الحدود بعد مرور (11) دقيقة سجله لاعبه دينيس انتوي، قبل أن يتعادل أحمد عايد لفريق الكهرباء بالدقيقة (23).

وسجل داكوستا الهدف الثاني لفريق الحدود بالدقيقة 46.

ورفع الفوز رصيد فريق الحدود للنقطة 9 في المركز 19 (قبل الأخير)، بفارق 3 نقاط عن ديالى المتذيل، فيما توقف رصيد الكهرباء عند النقطة 18 في المركز 15 بفارق نقطة عن نوروز صاحب المركز 14.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز القاسم على نفط البصرة (2-1) على ملعب الكوت.

تقدم فريق القاسم بعد مرور 21 دقيقة بهدف سجله لاعبه سيف رشيد، ثم أضاف زميله الحارث حاتم الهدف الثاني بالدقيقة (30).

وقلص محمود أحمد النتيجة بهدف لفريق نفط البصرة بالدقيقة (84).

الفوز رفع رصيد فريق القاسم للنقطة 24 في المركز السابع، فيما توقف رصيد فريق النفط عند النقطة 14 بالمركز 18.



