2025-01-25 21:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزّت وزارة الخارجية التركية، مساء السبت، الشعبالعراقي، بمقتل جنديين من قوات حرس الحدود، إثر هجوم لحزب العمال الكوردستاني، في محافظةدهوك ضمن إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، في بيان اطلعتعليه وكالة شفق نيوز: "نشعر بحزن عميق إزاء مقتل اثنين من حرس الحدود التابعلقيادة قوات الحدود العراقية‎ نتيجة الهجوم الذي نفذه عناصر بحزب العمال الكوردستاني في دهوك أمس".

وأضاف: "وإذ نتقدم بتعازينا للشعب العراقي ونتمنىالشفاء العاجل لأحد الجنود المصابين، نؤكد أن حزب العمال يشكل تهديداً للأمنالقومي لتركيا والعراق وينتهك سيادة العراق".

وأشار كتشالي، إلى أن "الهجوم الأخير كشف مرة أخرىعن الوجه الحقيقي للعمّاليين"، لافتاً إلى أن "تركيا ستواصل الكفاحالمشترك مع العراق ضد الإرهاب في المنطقة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الجمعة، بإناثنين من أفراد حرس الحدود العراقي قتلا، وأصيب آخر بجروح، جراء هجوم مسلح استهدفإحدى النقاط الحدودية في قضاء باتيفا شمالي مدينة زاخو.

وأضاف المصدر، أن "الهجوم نفذه مسلحون تابعون لحزبالعمال الكوردستاني، الذي يستهدف بين الحين والآخر النقاط العسكرية لقواتالبيشمركة وحرس الحدود العراقية في المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا".

في حين أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عنمقتل وإصابة ثلاثة من عناصر قوات حرس الحدود العراقية، بتعرض نفذه حزب العمالالكوردستاني في زاخو.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه"أثناء قيام قوات حرس الحدود بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركيفي ناحية باتيفا التابعة إلى زاخو شمالي دهوك، تعرضت إلى إطلاق نار من قبل عناصرحزب العمال الكوردستاني، ما أدى إلى مقتل اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول فيقيادة حدود المنطقة الاولى، كما أصيب مقاتل آخر".

وفي وقت لاحق من يوم أمس الجمعة، أعلنت قيادة حرس الحدودالعراقي، عن مقتل عنصرين عماليين تعرضا لقوة عراقية في ناحية باطوفة التابعة لقضاءزاخو بإقليم كوردستان.