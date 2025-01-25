2025-01-25 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يومالسبت، تنظيم بازار للأعمال اليدوية، يهدف إلى دعم المرأة والمشاريع الصغيرةوالمتوسطة، بمشاركة واسعة من النساء من مختلف محافظات الإقليم والعراق.

وتضمن البازار عرضًا متنوعًا للمنتجات اليدوية، بدءًا منالحرف التقليدية والإكسسوارات، وصولًا إلى الأعمال الفنية المعاصرة.

وهذه النوعية من البازارات تقام بشكل دوري في مدينة أربيل،وحملت النسخة الأخيرة منه اسم "حرير"، وسيستمر البازار الحالي لثلاثة أيام،وفق مراسل وكالة شفق نيوز.

ويُعد هذا البازار نموذجًا للدعم المجتمعي الذي يسهم فيتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة. كما أنه يعكس اهتمامًا متزايدًا بتوفيرمنصات تسويقية للنساء صاحبات المشاريع، مما يفتح المجال لإبراز مواهبهن وتعزيزثقافة ريادة الأعمال بينهن.

وفي لقاء مع الوكالة، تحدثت أسماء عبد الستار، إحدىالمشاركات في البازار، قائلة: "مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة حقيقية لنا كنساءلعرض مواهبنا ومشاريعنا الصغيرة.. البازار لم يساعدني فقط في الترويج لمنتجاتياليدوية، بل ساعدني أيضًا على بناء شبكة من العملاء والداعمين لمشروعي ودعمالمجتمع المحلي هو ما يجعل هذه المشاريع قابلة للاستمرار والنمو".

من جانبها، أوضحت رغد، مشاركة أخرى في البازار، خلالحديثها للوكالة أهمية هذه الفعاليات، مشيرة إلى أن "البازارات ليست مجرد مكانلعرض المنتجات، بل هي مساحة للتوعية بأهمية المشاريع الصغيرة، خصوصًا تلك التيتديرها النساء، فضلاً عن إنها فرصة رائعة للنساء لإبراز مواهبهن والتعلم من تجارببعضهن البعض، مما يساهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة وتشجيعها علىمواجهة التحديات".