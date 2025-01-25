رئيس الوزراء يجدد توجيهاته بأهمية تطوير الخطط الخاصة بتنظيم الزيارات المليونية

2025-01-25 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعجدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهاته بأهمية تطوير الخطط الخاصة بتنظيم الزيارات المليونية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مدينة الكاظمية المقدسة، اطلع خلالها على سير تنفيذ الخطة الخدمية والأمنية لمراسم زيارة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام)"، لافتا إلى ان " رئيس الوزراء تجوّل بين جموع الزائرين الوافدين إلى العتبة الكاظمية المقدسة، كما التقى عدداً من المواطنين، مثنياً على أداء المتطوعين في المواكب التي أقيمت على كل الطرق التي يسلكها الزائرون".وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء اجتمع باللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، برئاسة وزير الداخلية وكامل أعضائها، وكذلك باللجنة الخدمية، وتابع سير الإشراف على مراسم الزيارة ووفود الزائرين من كل مكان إلى الكاظمية، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تكاملي".وجدد السوداني، بحسب البيان، "سابق توجيهاته بأهمية مواصلة العمل لتطوير الرؤى والخطط الخاصة بتنظيم الزيارات المليونية، والتعلّم من التجربة، بإعداد تقرير كامل عن كل الإجراءات للبناء على النجاحات وتعضيدها وتشخيص نقاط الخلل ومعالجتها".وبين رئيس مجلس الوزراء أنّ "نجاح مراسم الزيارة تتويج لجميع الجهود المتآزرة في هذا المجال، كما أكد أهمية استمرار التنسيق العالي حتى عودة الزائرين إلى مناطقهم، معرباً عن تقديره وتثمينه للجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل جميع الجهات والوزارات والقيادات الأمنية والخدمية، من أجل نجاح خطة الزيارة".وزار مقرّ مديرية الاستخبارات العسكرية، واجتمع بعدد من ضباطها وآمري تشكيلاتها، واطلع على سير عملها واستعداداتها وجهودها التي بذلت طوال مدة الزيارة.