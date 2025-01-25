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مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي بثلاثية في ظهور مرموش الأول

مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي بثلاثية في ظهور مرموش الأول
مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي بثلاثية في ظهور مرموش الأول
2025-01-25 23:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر نجح مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، في الفوز بقمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حين تغلب على ضيفه تشيلسي (3-1)، في ملعب “الإتحاد”. شارك عمر مرموش في فوز مانشستر سيتي على تشليسي بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد. سجل أهداف سيتي: يوشكو جفارديول وإرلينج …

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مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي بثلاثية في ظهور مرموش الأول

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