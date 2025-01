مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي بثلاثية في ظهور مرموش الأول

2025-01-25 23:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر نجح مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، في الفوز بقمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حين تغلب على ضيفه تشيلسي (3-1)، في ملعب “الإتحاد”. شارك عمر مرموش في فوز مانشستر سيتي على تشليسي بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد. سجل أهداف سيتي: يوشكو جفارديول وإرلينج …

