بسبب الإصابة.. لاعب برشلونة يغيب عن مواجهة فالنسيا

2025-01-25 23:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تواصل الإصابات مطاردة لاعبي برشلونة، وذلك قبل مواجهة فالنسيا في الجولة 21 من الليجا الإسبانية، على ملعب مونتجويك، معقل برشلونة. ويبحث الفريق الكتالوني عن الخروج من النتائج السيئة التي طاردته مؤخرًا في الليجا، وتحقيق انتصار مهم من أجل مواصلة مطاردة ريال مدريد وأتلتيكو على صدارة الدوري الإسباني. ويحتل برشلونة المركز الثالث …

