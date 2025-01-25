الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
بي بي سي عربي
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | فتح وحماس: ما تاريخ الخلاف والصلح؟
فيديو | فتح وحماس: ما تاريخ الخلاف والصلح؟
نسخ الرابط
2025-01-25 23:00:03 - المصدر: بي بي سي عربي
موضوعات ذات صلة
فيديو | بارزاني يفتح نيرانه صوب بغداد: اتفاقاتكم عالقة بسبب جهات معرقلة
فيديو | الرئيس بارزاني: من يقفون أمام إعمار العراق لديهم نوايا سيئة تجاه كوردستان
فيديو | قصتي مع علي صادق | ضيف الحلقة الشاعر زكي العلي
فيديو | كيف تم ابعاد نوري المالكي من الولاية الثالثة؟ عبدالله العلياوي يجيب
فيديو | "عقبال الباقيين".. فرحة عارمة لعائلات الأسرى بعد الإفراج عنهم
فيديو | كيف تناول الإعلام العبري حلقة " الطوفان" لبرنامج ما خفي أعظم؟
فيديو | موقف أممي حول قانون الأحوال الشخصية.. التفاصيل مع مراسل الحرة
فيديو | وجوه مع جان دوست | لقاء مع المخرج والباحث المسرحي فاضل جاف