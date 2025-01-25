اختتام فعاليات أيام قرطاج الموسيقية في تونس

2025-01-25 23:00:04 - المصدر: كونا

تونس - 25 - 1 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت فعاليات الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية التي تواصلت على مدى سبعة أيام.وتضمن حفل الاختتام عرضا موسيقيا من فرقة "شكام" التي تأسست عام 2014 من قبل الفنانة الإيرانية سوغول ميرزاي وتجمع عازفين من فلسطين و إيران و فرنسا حيث جمع العرض على مدى 90 دقيقة بين تناغم الشرق وسحر الغرب في تجربة موسيقية فريدة من نوعها.وقدمت الفرقة عرضا برعت في المراوحة فيه بين الثقافتين الشرقية والغربية ترجمه حوار بين الآلات الموسيقية التقليدية والمعاصرة حول الحرية والعدالة الإنسانية الكونية واستمد العرض جذوره من التقاليد الموسيقية الفارسية والعربية لينسج لحنا جديدا يفيض بالأصالة والابتكار.واستلهمت الفرقة اسمها من شكل شعري قديم في الأدب الفارسي ليكون انعكاسا لرحلة في المكان بين الشرق والغرب ورحلة في الزمان تجمع الماضي بالحاضر.واجتمعت آلات الطار التي عزفتها سوغول ميرزاي والقانون بين أنامل الفنانة الفلسطينية كرستين زايد والفيولا دي غامبا التي أبدعت فيها الفرنسية ماري سوزان دولوا. وقد شكلت هذه الآلات مجتمعة معا لغة موسيقية تخاطب الأذن فقط وتسلل إلى أعماق الروح حيث تتواجه الأوتار تارة وتتماهى تارة أخرى لتخلق سيمفونية تحاكي الأنفاس صارخة صاخبة تارة وخافتة هادئة تارة أخرى.واستلهمت المجموعة ألحانها من الرديف الفارسي والمقام العربي لتعيد صياغتها في قالب معاصر يجمع بين الارتجال والابتكار.وتميزت هذه الدورة من أيام قرطاج الموسيقية بمشاركة فناننين وموسيقين وفرق في مختلف الأنماط الموسيقية من 15 دولة عربية وإفريقية وأجنبية على غرار تونس والعراق وفلسطين والأردن ومصر وإيران والسويد وفرنسا والرأس الأخضر في أنماط موسيقية متنوعة تجمع بين الجاز والراب والموسيقى الإلكترونية والفلكلور والروك.وتضمنت 15 عرضا موسيقيا إلى جانب تقديم 6 عروض كبرى و18 عرضا شبابيا و4 عروض في الشوارع إضافة إلى 3 ندوات وورشة عمل.كما خصص المهرجان مساحة كبيرى لاكتشاف مواهب صاعدة من خلال برمجة أكثر من 15 عرضا متنوعا، شملت حفلات في القاعات وعروضا في الهواء الطلق بشارع الحبيب بورقيبة.ومن بين العروض البارزة التي شدت الجمهور عرض فرقة "طراباند" التي تجمع موسقيين من العراق ومصر والسويد وعرض الفرقة الأردنية "أوتوستراد" بالإضافة إلى حفل الفنانة إليدا ألميدا من الرأس الأخضر وحفل مغني الراب الفلسطيني الأصل بيغ سام. (النهاية) ش ب م / ه س ص