2025-01-25 23:00:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد الموافق 26 كانون الثاني، وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام). ووفقاً لبيانات رسمية، فقد شملت المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي كلاً من: (بغداد، البصرة، النجف، صلاح الدين، نينوى، ديالى، ذي قار، واسط، ميسان، المثنى، الديوانية). وتأتي هذه الخطوة […]

