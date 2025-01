2025-01-25 23:00:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى شبه الاحتلال "الإسرائيلي" ما حدث في غزة بعد 7 أكتوبر 2023 بحرب الولايات المتحدة في فيتنام، فيما أقرت بأن عملية طوفان الاقصى عبء لا يمكن تحمله، وقد كلفتهم آلاف القتلى والجرحى. وذكر موقع "عبري لايف" العبري في تقرير، انه "بعد 470 يوماً من حرب مدمرة على قطاع غزة، فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين […]

