السوداني: نجاح مراسم الزيارة تتويج لجميع الجهود المتآزرة

2025-01-25 23:09:06 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن نجاح مراسيم الزيارة الرجبية. وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان السوداني “أجرى زيارة ميدانية إلى مدينة الكاظمية المقدسة، اطلع خلالها على سير تنفيذ الخطة الخدمية والأمنية لمراسم زيارة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام)”. …

