2025-01-25 23:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط 1600 كامرة مراقبة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاوية حجم (40) قدم، معدة للتهريب في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، تحتوي على (ملابس جديدة) حسب ما مصرح به وعند تدقيق الحاوية ومحتوياتها تبين أنها تحتوي على (كاميرات مراقبة بعدد 1600 قطعة + جهاز تسجيل فديوي للكاميرات بعدد 400 قطعة + ضماد نوع باندج بعدد 8064 قطعة)، مخبأة خلف المواد المصرح بها" .وأضافت، أنه "تم إحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لإتخاد الاجراءات القانونية الازمة" .