مانشستر سيتي يهزم تشيلسي بريمونتادا مثيرة

2025-01-25 23:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم مانشستر سيتي، قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي (3-1)، اليوم السبت، بملعب الاتحاد.تقدم تشيلسي مبكرا عن طريق نوني مادويكي في الدقيقة الثالثة، ليرد السيتي بثلاثية عبر جفارديول وهالاند وفيل فودين في الدقائق 42، 68 و87.وبهذه النتيجة، اقتحم السيتي، مربع الكبار، بقفزه للمركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما تراجع تشيلسي للمرتبة السادسة بتوقفه عند 40 نقطة.