السوداني يعلن نجاح مراسم زيارة الامام الكاظم (ع)

2025-01-25 23:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، (25 كانون الثاني 2025)، عن نجاح مراسية الزيارة الرجبية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "أجرى زيارة ميدانية إلى مدينة الكاظمية المقدسة، اطلع خلالها على سير تنفيذ الخطة الخدمية والأمنية لمراسم زيارة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهما السلام)".

وتجوّل السوداني وفقاً للبيان "بين جموع الزائرين الوافدين إلى العتبة الكاظمية المقدسة، كما التقى عدداً من المواطنين، مثنياً على أداء المتطوعين في المواكب التي أقيمت على كل الطرق التي يسلكها الزائرون".

واجتمع رئيس مجلس الوزراء "باللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، برئاسة وزير الداخلية وكامل أعضائها، وكذلك باللجنة الخدمية، وتابع سير الإشراف على مراسم الزيارة ووفود الزائرين من كل مكان إلى الكاظمية، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تكاملي".

وجدد السوداني "سابق توجيهاته بأهمية مواصلة العمل لتطوير الرؤى والخطط الخاصة بتنظيم الزيارات المليونية، والتعلّم من التجربة، بإعداد تقرير كامل عن كل الإجراءات للبناء على النجاحات وتعضيدها وتشخيص نقاط الخلل ومعالجتها".

وبين رئيس مجلس الوزراء أنّ "نجاح مراسم الزيارة تتويج لجميع الجهود المتآزرة في هذا المجال" مؤكداً "أهمية استمرار التنسيق العالي حتى عودة الزائرين إلى مناطقهم، معرباً عن تقديره وتثمينه للجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل جميع الجهات والوزارات والقيادات الأمنية والخدمية، من أجل نجاح خطة الزيارة".

وزار السوداني "مقرّ مديرية الاستخبارات العسكرية، واجتمع بعدد من ضباطها وآمري تشكيلاتها، واطلع على سير عملها واستعداداتها وجهودها التي بذلت طوال مدة الزيارة".