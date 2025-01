وزارة الداخلية تنفي أنباء عن قيام اشخاص بحرق مركز شرطة الاعظمية

2025-01-25 23:36:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر نفى الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري ،اليوم السبت ،ماتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (قيام اشخاص بحرق مركز شرطة الاعظمية ) ويؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر ” ان “وزارة الداخلية تحتفظ بحقها القانون بحق كل من يحاول الترويج او نشر معلومات كاذبة”.

