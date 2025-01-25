الداخلية تنفي قيام اشخاص بحرق مركز شرطة الاعظمية

2025-01-25 23:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الداخلية، قيام أشخاص بحرق مركز شرطة الأعظمية في بغداد.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ينفي ما تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي من أنباء عن (قيام أشخاص بحرق مركز شرطة الأعظمية )"، مؤكداً ان "وزارة الداخلية تحتفظ بحقها القانون بحق كل من يحاول الترويج او نشر معلومات كاذبة".