في أول ظهور لمرموش أمام تشيلسي.. مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز مثير

2025-01-25 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق مانشستر سيتي، مساء السبت، فوزاً مثيراً على ضيفه تشيلسيوهزمه بنتيجة 3 - 1 في قمة الجولة 23 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ سيتي اللقاء وسط جماهيره في ملعب الاتحاد بالدفع بالوافدين الجديدينعمر مرموش وعبد القادر خوسانوف المنضمين للفريق قبل أيام قليلة من آينتراخت فرانكفورتالألماني ولانس الفرنسي.

ولكن تشيلسي أفسد الظهور الجديد للصفقات الجديدة لمنافسه، وتقدم بهدف مبكرسجله نونو مادويكي في الدقيقة الثالثة بعد خطأ من خوسانوف.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف جوشكو جفارديول في الدقيقة 42.

وحسم أصحاب الأرض الفوز في الشوط الثاني بهدفين سجلهما إرلينغ هالاند وفيلفودين في الدقيقتين 68 و87.

وقدم مرموش عرضا طيبا وألغى له الحكم هدفا في الشوط الأول بسبب التسللقبل أن يستبدله المدرب بيب غوارديولا في الدقيقة 73.

وضرب مانشستر سيتي بهذا الفوز أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث تجاوز كبوةالخسارة 2 - 4 أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، ليدخل مواجهة كلوب بروج البلجيكيفي الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل بمعنويات مرتفعة.

كما قفز حامل لقب الدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة للمركز الرابعفي جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتدصاحب المركز الخامس.

أما تشيلسي تراجع للمركز السادس برصيد 40 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عنبورنموث صاحب المركز السابع.