لماذا تستميتُ إسرائيل للإفراج عن “أربيل يهود” وعطلت بسببها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؟.. هذه قصَّتها من البداية
2025-01-26 00:00:06 - المصدر: راي اليوم
القدس- متابعات “رأي اليوم”- وقفت كعقدةٍ ملازمة للاحتلال وسط إصرار يحمل المماطلةَ المعتادة من الحكومة الإسرائيلية، لمنع عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال عبر محور نتساريم، والذي كان من المقرر اليوم السبت عقب تسليم كتائب القسام المجندات “الإسرائيليات” الأربع، فمن هي المجندة الإسرائيلية أربيل يهود الأسيرة لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة؟
أثارت قضية الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، القلق من احتمال فشل اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، بعدما لم يتم الإفراج عنها السبت، ضمن الدفعة الثانية، والدخول في مرحلة تسليم المجندات.… [+]