مان سيتي يعود لسكة الانتصارات ويقهر تشيلسي في الدوري الانكليزي

2025-01-26 00:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أكرم مانشستر سيتي، ضيفه تشلسي بالفوز عليه 3-1، اليوم السبت، (25 كانون الثاني 2025)، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت أول مشاركة للوافدين الجديدين عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف.

وعلى ملعب الاتحاد بكر الضيوف بفتح باب التسجيل عن طريق نوني ماديوكي في الدقيقة الثالثة مستغلا خطأ في المراقبة من عبد القادر خوسانوف.

وقبل نهاية الشوط الأول أدرك يوشكو غفارديول هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 42 بعد أن توغل في منطقة الجزاء واضعا كرته في الشباك.

وبعد إهدار العديد من الفرص تهديفية نجح النرويجي إيرلينغ هالاند في تسجيل هدف التقدم للسيتي في الدقيقة 67 مستغلا خطأ دفاعيا.

وعزز فيل فودن تقدم مانشستر سيتي بهدف ثالث في الوقت القاتل (87) عندما استلم عرضية من هالاند وانطلق من وسط الملعب قبل أن يسدد كرته داخل الشباك.

وبهده النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد تشلسي عند 40 نقطة.